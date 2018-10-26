2018-10-26T07:01:33+03:00
Общество

Сегодня в Башкирии пройдут дожди с грозами

Также ожидается сильный ветер
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 октября, в республике местами пройдут небольшие дожди, сообщает Башгидрометцентр. В отдельных районах могут быть даже грозы. Несмотря на то, что уже конец октября, заморозок в ближайшее время так и не ожидается. На выходных характер погоды не изменится.

Ночью температура воздуха в среднем составила +5, +10 градусов. Днем воздух прогреется до +15 градусов.

Также сегодня на территории Башкирии ожидается сильный ветер. Из-за ураганных порывов в МЧС выпустили штормовое предупреждение – порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе будут судить бывшего полицейского-закладчика
Власти Уфы сносят бараки в центре города
Жительница Башкирии погибла под колесами «Peugeot»
В уфимском медцентре ребенка облили горячим кофе
38-летний уфимец провалился в восьмиметровый колодец и увяз в глине
В Уфе из горящего дома эвакуировали 60 человек
В Башкирии 24-летний Данила Дауытов уехал на личном автомобиле и пропал
В Башкирии построят новую детскую поликлинику
В Башкирии на месяц перекроют проезд по мосту через Белую
В Башкирии осудят полицейского за избиение задержанного
Жительница Башкирии получила льготные лекарства после вмешательства прокуратуры
Уфимцы возмущены обилием рекламных объявлений в лифтах и подъездах
В Башкирии увеличился прожиточный минимум для пенсионеров
В Башкирии бдительная школьница предотвратила пожар в доме
В Башкирии осудят бригадира, по вине которого рабочего насмерть засыпало землей
В Уфе легковушка перевернулась и встала на крышу
В Уфе в аварийном бараке на Шота Руставели возводят новую перегородку