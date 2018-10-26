Сегодня в Башкирии пройдут дожди с грозами

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-26T07:01:33+03:00

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Сегодня, 26 октября, в республике местами пройдут небольшие дожди, сообщает Башгидрометцентр. В отдельных районах могут быть даже грозы. Несмотря на то, что уже конец октября, заморозок в ближайшее время так и не ожидается. На выходных характер погоды не изменится.

Ночью температура воздуха в среднем составила +5, +10 градусов. Днем воздух прогреется до +15 градусов.

Также сегодня на территории Башкирии ожидается сильный ветер. Из-за ураганных порывов в МЧС выпустили штормовое предупреждение – порывы ветра достигнут 15-20 м/с.