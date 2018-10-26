В Башкирии 24-летний Данила Дауытов уехал на личном автомобиле и пропал

СЕГОДНЯ 06:52 2018-10-26T06:54:31+03:00

О молодом человеке нет вестей уже неделю

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В Башкирии разыскивают 24-летнего Данилу Дауытова, который уехал на личном автомобиле еще 17 октября и не вернулся.

Обеспокоенные родные обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, телосложение крепкое, волосы русые короткие, глаза серые, носит бороду.

В день пропажи предположительно был одет в синюю куртку с капюшоном, штаны темно-синие и красные кроссовки.

Особые приметы: на затылке шрам от операции, на левой руке татуировка в виде песочных часов.

Его автомобиль марки «Хендай Солярис», цвет синий, госномера Т802ХХ 102.

Если вам известно о местонахождении Данилы, сообщите об этом в полицию и волонтерам по номерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.