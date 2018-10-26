В Башкирии построят новую детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-26T06:37:33+03:00

Свои двери для маленьких пациенток поликлиника откроет в следующем году

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В Туймазах полным ходом идет строительство новой детской поликлинике на 300 посещений в смену. Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава, строительные работы начались в июле этого года, и на сегодняшний день уже закончены работы в подвальных помещениях, построены первый и второй этажи, установлены двери и окна, а также проложена теплотрасса. Сейчас рабочие прокладывают водопровод и проводят коммуникации.

- Строительство объекта осуществляется в рамках федерального проекта по дооснащению детских больниц медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, а также о реконструкции, ремонте и строительстве новых детских больниц, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Свои двери для маленьких пациентов поликлиника ориентировочно откроет уже в конце следующего года.