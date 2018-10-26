2018-10-26T06:37:33+03:00
Общество

В Башкирии построят новую детскую поликлинику

Свои двери для маленьких пациенток поликлиника откроет в следующем году
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Туймазах полным ходом идет строительство новой детской поликлинике на 300 посещений в смену. Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава, строительные работы начались в июле этого года, и на сегодняшний день уже закончены работы в подвальных помещениях, построены первый и второй этажи, установлены двери и окна, а также проложена теплотрасса. Сейчас рабочие прокладывают водопровод и проводят коммуникации.

- Строительство объекта осуществляется в рамках федерального проекта по дооснащению детских больниц медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, а также о реконструкции, ремонте и строительстве новых детских больниц, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Свои двери для маленьких пациентов поликлиника ориентировочно откроет уже в конце следующего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе будут судить бывшего полицейского-закладчика
Власти Уфы сносят бараки в центре города
Жительница Башкирии погибла под колесами «Peugeot»
В уфимском медцентре ребенка облили горячим кофе
38-летний уфимец провалился в восьмиметровый колодец и увяз в глине
В Уфе из горящего дома эвакуировали 60 человек
Сегодня в Башкирии пройдут дожди с грозами
В Башкирии 24-летний Данила Дауытов уехал на личном автомобиле и пропал
В Башкирии на месяц перекроют проезд по мосту через Белую
В Башкирии осудят полицейского за избиение задержанного
Жительница Башкирии получила льготные лекарства после вмешательства прокуратуры
Уфимцы возмущены обилием рекламных объявлений в лифтах и подъездах
В Башкирии увеличился прожиточный минимум для пенсионеров
В Башкирии бдительная школьница предотвратила пожар в доме
В Башкирии осудят бригадира, по вине которого рабочего насмерть засыпало землей
В Уфе легковушка перевернулась и встала на крышу
В Уфе в аварийном бараке на Шота Руставели возводят новую перегородку