В Башкирии построят новую детскую поликлинику
В Туймазах полным ходом идет строительство новой детской поликлинике на 300 посещений в смену. Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава, строительные работы начались в июле этого года, и на сегодняшний день уже закончены работы в подвальных помещениях, построены первый и второй этажи, установлены двери и окна, а также проложена теплотрасса. Сейчас рабочие прокладывают водопровод и проводят коммуникации.
- Строительство объекта осуществляется в рамках федерального проекта по дооснащению детских больниц медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, а также о реконструкции, ремонте и строительстве новых детских больниц, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Свои двери для маленьких пациентов поликлиника ориентировочно откроет уже в конце следующего года.