2018-10-25T18:13:19+03:00
Общество

Уфимцы возмущены обилием рекламных объявлений в лифтах и подъездах

Многие горожане собираются подавать в суд на представителей рекламных компаний
Яна Базекина
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Фото: телеканал "Вся Уфа"Фото: телеканал "Вся Уфа"
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Многие жители Уфы возмущены обилием рекламы в их домах: красочными листовками заклеены лифты и подъездные двери, вот только разрешения собственников дома на это никто не спрашивал.

Жители одного из домов на улице Рыльского пожаловались в беседе с телеканалом «Вся Уфа», что срывают рекламные листовки, но это портит домовое имущество. В дело пытались вмешаться представители управляющей компании, но наглые «рекламщики» начали устанавливать свои щиты самостоятельно и без разрешения.

- Мы обращались в суд. Суд говорит, обращайтесь в свою управляющую компанию, управляющая компания снимает эти рекламы в лифтах. Но они через 2-3 дня они всё равно вешают, - возмущается старшая по дому Татьяна Махненко. – Нужно решать вопрос не на местном, а законодательном уровне.

Сейчас, по закону, чтобы разместить коммерческую информацию на общедомовом имуществе, нужно получить разрешение жителей, а за использование площади ежемесячно перечислять определенную сумму. Если такого разрешения нет, то рекламные щиты можно смело демонтировать, но не ломать, иначе владельцы могут подать в суд за порчу имущества. Но судебный иск можно выдвинуть и «рекламщикам», ведь нарушение Закона о рекламе, компании может грозить от 100 до 500 тысяч рублей, а также выплата компенсации за порчу подъездного имущества.

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