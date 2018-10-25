Жительница Башкирии получила льготные лекарства после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 19:38 2018-10-25T19:38:32+03:00

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В Бирске прокуратура провела проверку по факту обращения 38-летней местной жительницы, которая пожаловалась на то, что не получает полагающиеся ей по закону бесплатные лекарства, хотя страдает редкой болезнью, включенной в список орфанных заболеваний. Стоимость годового запаса препаратов составляет более трех миллионов рублей, и поэтому женщине ничего не оставалось, как написать заявление в прокуратуру.

- Надзорное ведомство обратилось в Кировский районный суд Уфы с исковым заявлением, по результатам рассмотрения которого суд обязал Минздрав республики обеспечить льготника необходимыми медикаментами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. – В настоящее время организовано надлежащее обеспечение заявительницы лекарствами.