В Башкирии на месяц перекроют проезд по мосту через Белую
Ремонтные работы начнутся со дня на день
Фото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:
Как сообщают собственные источники «Комсомольской правды-Уфа», в ближайшее время мост через реку Белая в Стерлитамаке, будет перекрыт. Соответствующее постановление приняли в городской администрации. Ранее уже сообщалось об ограничении движения, но тогда речи о полном перекрытии моста не шло.
Ремонтные работы на второй бетонированной опоре продолжаются. Чтобы не допустить нагрузок на ремонтируемый участок, власти приняли решение перекрыть мост с 10:00 29 октября до 30 ноября 2018 года.
Напомним, нынешним летом стало известно о повреждении бетонной опоры пешеходно-автомобильного моста через реку Белая в Стерлитамаке.