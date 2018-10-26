В Башкирии на месяц перекроют проезд по мосту через Белую

СЕГОДНЯ 06:23 2018-10-26T07:08:07+03:00

Ремонтные работы начнутся со дня на день

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Как сообщают собственные источники «Комсомольской правды-Уфа», в ближайшее время мост через реку Белая в Стерлитамаке, будет перекрыт. Соответствующее постановление приняли в городской администрации. Ранее уже сообщалось об ограничении движения, но тогда речи о полном перекрытии моста не шло.

Ремонтные работы на второй бетонированной опоре продолжаются. Чтобы не допустить нагрузок на ремонтируемый участок, власти приняли решение перекрыть мост с 10:00 29 октября до 30 ноября 2018 года.

Напомним, нынешним летом стало известно о повреждении бетонной опоры пешеходно-автомобильного моста через реку Белая в Стерлитамаке.