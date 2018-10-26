2018-10-26T13:12:45+03:00
Общество

Власти Уфы отказали в выдаче жилья восьми инвалидам

В дело вмешалась республиканская прокуратура
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в Октябрьском районе Уфы восемь человек с ограниченными возможностями здоровья были незаконно лишены права на получение жилья. Ранее они были включены в список нуждающихся его внеочередное получение в связи с тяжелым заболеванием.

В июне 2018 года администрация района обновила список и вычеркнула оттуда восемь человек, в том числе троих детей. Власти посчитали, что они утратили основания на получение жилья.

-В обоснование своего решения чиновники сослались на новый перечень Минздрава России, исключивший ряд заболеваний из числа дающих право на жилищные льготы, - пояснили в прокуратуре Башкирии.

Сотрудники надзорного ведомства оспорили это решение через суд. В результате права инвалидов на внеочередное получение жилья были восстановлены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хотите купить квартиру? В Уфе пройдет «Ипотечный субботник»!
Хотите купить квартиру? В Уфе пройдет «Ипотечный субботник»!
В Татарстане пропала 24-летняя уфимка Виктория
Стали известны подробности задержания заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова
На выходных в Уфе пройдут ярмарки
В Уфе «прикрыли» крупную нарколабораторию
Динар Гильмутдинов рассказал, почему автобусы в Уфе двигаются не только по выделенным полосам
В Башкирии сегодня пройдут массовые проверки автомобилистов
В Уфе будут судить бывшего полицейского-закладчика
Власти Уфы сносят бараки в центре города
Жительница Башкирии погибла под колесами «Peugeot»
В уфимском медцентре ребенка облили горячим кофе
38-летний уфимец провалился в восьмиметровый колодец и увяз в глине
В Уфе из горящего дома эвакуировали 60 человек
Сегодня в Башкирии пройдут дожди с грозами
В Башкирии 24-летний Данила Дауытов уехал на личном автомобиле и пропал
В Башкирии построят новую детскую поликлинику
В Башкирии на месяц перекроют проезд по мосту через Белую
В Башкирии осудят полицейского за избиение задержанного
Жительница Башкирии получила льготные лекарства после вмешательства прокуратуры
Уфимцы возмущены обилием рекламных объявлений в лифтах и подъездах
В Башкирии увеличился прожиточный минимум для пенсионеров
В Башкирии бдительная школьница предотвратила пожар в доме
В Башкирии осудят бригадира, по вине которого рабочего насмерть засыпало землей
В Уфе легковушка перевернулась и встала на крышу
В Уфе в аварийном бараке на Шота Руставели возводят новую перегородку