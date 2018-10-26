Власти Уфы отказали в выдаче жилья восьми инвалидам

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-26T13:12:45+03:00

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в Октябрьском районе Уфы восемь человек с ограниченными возможностями здоровья были незаконно лишены права на получение жилья. Ранее они были включены в список нуждающихся его внеочередное получение в связи с тяжелым заболеванием.

В июне 2018 года администрация района обновила список и вычеркнула оттуда восемь человек, в том числе троих детей. Власти посчитали, что они утратили основания на получение жилья.

-В обоснование своего решения чиновники сослались на новый перечень Минздрава России, исключивший ряд заболеваний из числа дающих право на жилищные льготы, - пояснили в прокуратуре Башкирии.

Сотрудники надзорного ведомства оспорили это решение через суд. В результате права инвалидов на внеочередное получение жилья были восстановлены.