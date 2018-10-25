2018-10-25T15:40:14+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят бригадира, по вине которого рабочего насмерть засыпало землей

Молодой парень погиб во время прокладки труб в траншее
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в ближайшее время в Нефтекамске перед судом предстанет 51-летний сотрудник строительной фирмы, обвиняемый в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый, будучи бригадиром строительной фирмы, допустил до работы 22-летнего работника и покинул место, не выполнив требования правил безопасности. Бригада монтировала полиэтиленовые водопроводные трубы в одном из микрорайонов Нефтекамска.

Как выяснилось позже, траншеи не были проверены на устойчивость откосов, а на дне не было отведены сточные воды. В ходе монтажа труб, стенки траншеи обвалились, и молодой парень оказался похоронен заживо, спасти его не удалось.

-Обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления. Уголовное дело направлено в суд с ходатайством о назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

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