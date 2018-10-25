2018-10-25T16:43:02+03:00
Происшествия

В Башкирии бдительная школьница предотвратила пожар в доме

Девочка вызвала сотрудников пожарной охраны
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба МЧС по БашкирииФото: Пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, накануне на пульт диспетчера поступило тревожное сообщение из села Базлык, что в Бижбулякском районе республики. Звонившая девочка испуганным голосом сообщила, что у них в доме сильно пахнет «электричеством» и искрит за холодильником. По словам ребенка, она находилась дома со своими младшими сестренками четырех лет и одного года от роду.

-Диспетчер немедленно, параллельно оставаясь на связи с девочкой, направила к месту вызова дежурный караул пожарной части 68 и работников добровольной пожарной охраны сельского поселения Базлыкский сельсовет, - раскрыли подробности в МЧС по Башкирии.

Еще до приезда спасателей диспетчер объяснила девочке, что нужно делать. Бдительная школьница одела сестренок и вывела их из дома. По приезду пожарные действительно обнаружили перегретую проводку.

-Правильные и своевременные действия десятилетней девочки предотвратили пожар, а возможно, сохранили тем самым самое ценное – жизни детей, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии осудят бригадира, по вине которого рабочего насмерть засыпало землей
В Уфе легковушка перевернулась и встала на крышу
В Уфе в аварийном бараке на Шота Руставели возводят новую перегородку
В Уфе прекращены поиски 12-летней школьницы
В Башкирии подростки напали на своего сверстника и ограбили его
В Уфе экстренно эвакуировали здание судебных приставов
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
В Башкирии легковушка врезалась в столб, есть погибший
Житель Башкирии едва не задушил бывшую жену из-за плохих оценок дочери
В Уфе пропала 12-летняя Элина Салимьянова
В Башкирии приговорили к реальному сроку водителя-наркомана
Пропавшего в Башкирии Рината Гумерова нашли застреленным в погребе дома
Радий Хабиров потребовал от депутатов Курултая чаще встречаться с избирателями
Житель Башкирии отсудил 300 тысяч рублей за травму на работе
В Башкирии фотоловушка поймала медведя, ворующего мед
Хотите купить квартиру? В Уфе пройдет «Ипотечный субботник»!
В Башкирии в кювет вылетел ВАЗ-2112: погиб пассажир
Власти Уфы рассказали о разрушениях в знаменитом бараке на улице Шота Руставели
В Башкирии появится новое футбольное поле
Жители Уфы жалуются на клубы пыли со стройплощадки
В Уфе воришка попытался напасть с ножом на охранника магазина
В Уфе пьяный водитель маршрутки пытался скрыться от полиции
В Башкирии виновник смертельного ДТП проведет три года в колонии-поселении