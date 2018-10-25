В Башкирии бдительная школьница предотвратила пожар в доме

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-25T16:43:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, накануне на пульт диспетчера поступило тревожное сообщение из села Базлык, что в Бижбулякском районе республики. Звонившая девочка испуганным голосом сообщила, что у них в доме сильно пахнет «электричеством» и искрит за холодильником. По словам ребенка, она находилась дома со своими младшими сестренками четырех лет и одного года от роду.

-Диспетчер немедленно, параллельно оставаясь на связи с девочкой, направила к месту вызова дежурный караул пожарной части 68 и работников добровольной пожарной охраны сельского поселения Базлыкский сельсовет, - раскрыли подробности в МЧС по Башкирии.

Еще до приезда спасателей диспетчер объяснила девочке, что нужно делать. Бдительная школьница одела сестренок и вывела их из дома. По приезду пожарные действительно обнаружили перегретую проводку.

-Правильные и своевременные действия десятилетней девочки предотвратили пожар, а возможно, сохранили тем самым самое ценное – жизни детей, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.