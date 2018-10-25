2018-10-25T17:29:44+03:00
Общество

В Башкирии увеличился прожиточный минимум для пенсионеров

Соответствующий закон приняли депутаты Курултая
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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С 1 января 2019 прожиточный минимум для пенсионеров в Башкирии возрастет до 8645 рублей. Сейчас он составляет 8320 рублей. Закон о повышении был принят сегодня депутатами Госсобрания-Курултая Башкирии.

В региональном отделении Пенсионного фонда России по Башкирии подчеркнули, что по размеру прожиточного минимума определяется размер социальной доплаты, которые ежемесячно получают социально не защищенные категории граждан.

Для получения социальной доплаты к пенсии необходимо обратиться в управление ПФР по Башкирии по месту получения выплат. Сделать это нужно не позднее декабря этого года.

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