В Башкирии увеличился прожиточный минимум для пенсионеров
Соответствующий закон приняли депутаты Курултая
Фото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:
С 1 января 2019 прожиточный минимум для пенсионеров в Башкирии возрастет до 8645 рублей. Сейчас он составляет 8320 рублей. Закон о повышении был принят сегодня депутатами Госсобрания-Курултая Башкирии.
В региональном отделении Пенсионного фонда России по Башкирии подчеркнули, что по размеру прожиточного минимума определяется размер социальной доплаты, которые ежемесячно получают социально не защищенные категории граждан.
Для получения социальной доплаты к пенсии необходимо обратиться в управление ПФР по Башкирии по месту получения выплат. Сделать это нужно не позднее декабря этого года.