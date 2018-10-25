В Уфе в аварийном бараке на Шота Руставели возводят новую перегородку

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-25T14:47:04+03:00

Самих жителей печально известного дома приглашают на встречу с застройщиком

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В знаменитом уфимском бараке на улице Шота Руставели 70/7 накануне обрушилась часть печи, которая уже давно не используется, в связи с тем, что в доме работает центральное отопление. Сообщение об обрушении межкомнатной перегородки поступило вчера вечером, 24 октября. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

На сегодняшний день коммунальщики завершили разбор печи, чтобы избежать дальнейшего разрушения и не допустить угрозы жизни и здоровью проживающих в этом доме людей, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Кроме того, сотрудниками коммунальных служб возводится перегородка на месте образовавшегося проема. Специалисты ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района Уфы» исследуют конструкцию дома на предмет безопасности.

В предстоящую субботу жильцов аварийного дома пригласили на встречу с застройщиком.

Напомним, уголовное дело, возбужденное следкомом по Башкирии в связи с нарушениями при расселении дома, находится на контроле Председателя СКР Александра Бастрыкина.