2018-10-25T20:02:11+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят полицейского за избиение задержанного

Пострадавший получил ушибы головы и туловища
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего начальника отдела участковых и по делам несовершеннолетних по Баймакскому району. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как выяснилось в ходе следствия, в мае полицейский патрулировал улицы города и подъехал к местному кафе. Кто-то из посетителей кинул в автомобиль стеклянный стакан, а потом начал оскорблять стража порядка.

Полицейский задержал двоих мужчин, стоявших рядом со служебной машиной, и отвез их в отдел, где избил одного из задержанных, несколько раз ударив его кулаком по голове и туловищу, хотя тот не оказывал никакого сопротивления и выполнял все требования полицейского. После мужчина обратился в больницу, где зафиксировали причинение легкого вреда здоровью, а потом написал заявление в правоохранительные органы.

- Свою вину полицейский не признал, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. – В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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