В Уфе прекращены поиски 12-летней школьницы

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-25T14:22:18+03:00

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В столице Башкирии с помощью полицейских спустя сутки отыскали 12-летнюю пропавшую девочку. Сейчас она находится в отделе полиции.

- Дочь нашлась. Сейчас поеду в РУВД, забирать ее и узнавать, где была, - рассказала «Комсомолке» мать девочки.

В МВД информацию подтвердили. Полиция устанавливает обстоятельства ухода из дома.

Она ушла из дома и не вернулась вчера, 24 октября. Ее видели на проспекте Октября. Где она ночевала и почему ушла из дома предстоит выяснить.

К счастью, поиски завершились благополучно.