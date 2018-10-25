В Уфе прекращены поиски 12-летней школьницы
Девочку отыскали полицейские
.
Изменить размер текста:
В столице Башкирии с помощью полицейских спустя сутки отыскали 12-летнюю пропавшую девочку. Сейчас она находится в отделе полиции.
- Дочь нашлась. Сейчас поеду в РУВД, забирать ее и узнавать, где была, - рассказала «Комсомолке» мать девочки.
В МВД информацию подтвердили. Полиция устанавливает обстоятельства ухода из дома.
Она ушла из дома и не вернулась вчера, 24 октября. Ее видели на проспекте Октября. Где она ночевала и почему ушла из дома предстоит выяснить.
К счастью, поиски завершились благополучно.