В Уфе экстренно эвакуировали здание судебных приставов
Территорию оцепили, а машины разворачивали
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Сегодня днем, 25 октября, в здании судебных приставов Советского района по улице Цюрупы, 95 прошла экстренная эвакуация. Здание оцепили, часть улицы и весь перекресток Цюрупы-Революционной перекрыли. Автомобилистов разворачивали.
Как позже рассказали в пресс-службе ФССП, тревога оказалось учебной.
«Вести» сообщают, что отрабатывается ситуация с угрозой взрыва. Якобы в здание вошла женщина и стала угрожать, что взорвет здание.
В отработке ситуации приняли участие полицейские, спасатели, а также медики.