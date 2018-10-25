2018-10-25T13:07:49+03:00
Происшествия

В Уфе экстренно эвакуировали здание судебных приставов

Территорию оцепили, а машины разворачивали
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня днем, 25 октября, в здании судебных приставов Советского района по улице Цюрупы, 95 прошла экстренная эвакуация. Здание оцепили, часть улицы и весь перекресток Цюрупы-Революционной перекрыли. Автомобилистов разворачивали.

Как позже рассказали в пресс-службе ФССП, тревога оказалось учебной.

«Вести» сообщают, что отрабатывается ситуация с угрозой взрыва. Якобы в здание вошла женщина и стала угрожать, что взорвет здание.

В отработке ситуации приняли участие полицейские, спасатели, а также медики.

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