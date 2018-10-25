2018-10-25T12:33:11+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Порывы ветра достигнут 15-20 м/с
Эльвина АПАРИНА
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В пятницу, 26 октября, на территории республики ожидается ураганный ветер. Как пояснили в МЧС по РБ, его порывы достигнут 15-20 м/с. В связи с этим в Башкирии объявили штормовое предупреждение.

В ведомстве напомнили о соблюдениях правил безопасности. Не оставляйте детей дома одних, проверьте проводку, не паркуйте свои автомобили под деревьями и рекламными щитами.

На трассах возможен боковой ветер, поэтому не рекомендуется выезжать в дорогу без острой необходимости. Заморзков, по данным синоптиков, не ожидается.

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