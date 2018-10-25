В Уфе легковушка перевернулась и встала на крышу

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-25T14:48:14+03:00

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Сегодня утром в Уфе произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль с маркировкой сервиса каршеринга перевернулся и встал на крышу. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, инцидент произошел на улице Бакалинская.

На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи сотрудников ГИБДД. Автомобиль получил серьезные повреждения. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются.

По словам пользователей соцсетей, ставших очевидцами происшествия, за рулем арендованной машины находился нетрезвый молодой человек.