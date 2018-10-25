2018-10-25T11:52:19+03:00
Общество

Житель Башкирии едва не задушил бывшую жену из-за плохих оценок дочери

Мужчину задержали сотрудники полиции
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, накануне в Стерлитамаке задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством бывшей жене и дочери.

По версии следствия, недавно мужчина пришел домой к бывшей жене, навестить несовершеннолетнюю дочь. Во время разговора с экс-супругой у них возник конфликт из-за плохих оценок дочери. В результате отец схватил мать за горло и стал душить. Испугавшись, девочка стала заступаться за мать и попыталась оттащить разъяренного мужчину, но сделала только хуже.

-Отец перекинулся на дочь и стал угрожать уже ей. К счастью, девочка смогла вырваться и убежала на улицу, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сотрудников полиции вызвали соседи женщины, которые услышали шум. Вскоре на место происшествия прибыл участковый и задержал дебошира. К счастью, женщина и ее ребенок не пострадали. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе легковушка перевернулась и встала на крышу
В Уфе в аварийном бараке на Шота Руставели возводят новую перегородку
В Уфе прекращены поиски 12-летней школьницы
В Башкирии подростки напали на своего сверстника и ограбили его
В Уфе экстренно эвакуировали здание судебных приставов
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
В Башкирии легковушка врезалась в столб, есть погибший
В Уфе пропала 12-летняя Элина Салимьянова
В Башкирии приговорили к реальному сроку водителя-наркомана
Пропавшего в Башкирии Рината Гумерова нашли застреленным в погребе дома
Радий Хабиров потребовал от депутатов Курултая чаще встречаться с избирателями
Житель Башкирии отсудил 300 тысяч рублей за травму на работе
В Башкирии фотоловушка поймала медведя, ворующего мед
Хотите купить квартиру? В Уфе пройдет «Ипотечный субботник»!
В Башкирии в кювет вылетел ВАЗ-2112: погиб пассажир
Власти Уфы рассказали о разрушениях в знаменитом бараке на улице Шота Руставели
В Башкирии появится новое футбольное поле
Жители Уфы жалуются на клубы пыли со стройплощадки
В Уфе воришка попытался напасть с ножом на охранника магазина
В Уфе пьяный водитель маршрутки пытался скрыться от полиции
В Башкирии виновник смертельного ДТП проведет три года в колонии-поселении