Житель Башкирии едва не задушил бывшую жену из-за плохих оценок дочери

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-25T11:52:19+03:00

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Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, накануне в Стерлитамаке задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством бывшей жене и дочери.

По версии следствия, недавно мужчина пришел домой к бывшей жене, навестить несовершеннолетнюю дочь. Во время разговора с экс-супругой у них возник конфликт из-за плохих оценок дочери. В результате отец схватил мать за горло и стал душить. Испугавшись, девочка стала заступаться за мать и попыталась оттащить разъяренного мужчину, но сделала только хуже.

-Отец перекинулся на дочь и стал угрожать уже ей. К счастью, девочка смогла вырваться и убежала на улицу, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сотрудников полиции вызвали соседи женщины, которые услышали шум. Вскоре на место происшествия прибыл участковый и задержал дебошира. К счастью, женщина и ее ребенок не пострадали. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».