2018-10-25T11:49:43+03:00
Общество

В Уфе пропала 12-летняя Элина Салимьянова

О девочке нет вестей уже сутки
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В столице Башкирии разыскивают 12-летнюю Элину Салимьянову. О школьнице нет вестей уже со вчерашнего дня, 24 октября. Обеспокоенные родители обратились к полицейским и волонтерам. Требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 168 см, глаза светлые, волосы темные, средней длины, собраны в хвост.

Была одета в темно-синюю теплую куртку с капюшоном, голубую шапку, черные джинсы.

Если вам известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить об этом в полицию или волонтерам по телефонам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.

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