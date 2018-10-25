В Башкирии легковушка врезалась в столб, есть погибший

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-25T12:11:55+03:00

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Сегодня, 25 октября, в Стерлитамаке произошло жуткое ДТП. Как сообщают местные жители в социальных сетях, на улице Технической в районе автомобильного кольца, что в сторону городского автовокзала, легковой автомобиль врезался в столб. Предположительно, водитель не справился с управлением, и иномарка на полной скорости влетела боком въехала в столб.

По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель автомобиля. О причина столкновения теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Сейчас на месте происшествия работают медики и сотрудники дорожной полиции.