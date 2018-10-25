Пропавшего в Башкирии Рината Гумерова нашли застреленным в погребе дома

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-25T10:44:13+03:00

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Поиски 57-летнего боксера Рината Гумерова, пропавшего 19 октября в Салавате, обнаружили застреленным. В день пропажи мужчина сел в свой автомобиль «Toyota Rav4» и уехал в неизвестном направлении. Родным он ничего не сказал. Когда Ринат не вернулся домой, его супруга забила тревогу и обратилась в полицию.

Сегодня стали известны подробности обнаружения Рината Гумерова.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в день пропажи мужчина встретился со своим 58-летним знакомым, который был должен Ринату значительную сумму денег. В ходе беседы между мужчинами произошла ссора, в результате которой должник дважды выстрелил из пистолета – в грудь и голову. От полученных травм Ринат скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления подозреваемый отогнал машину боксера в гараж, который находится в Салавате, а его тело спрятал в погребе своего дачного участка, информирует пресс-служба следкома по Башкирии.