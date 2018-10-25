В Башкирии приговорили к реальному сроку водителя-наркомана

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-25T11:25:43+03:00

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, на днях мировой судья по Калтасинскому району вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Нефтекамска. Молодого человека обвиняли в управлении транспортным средством лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Согласно материалам дела, в сентябре этого года парень за рулем ВАЗ-21099, двигаясь по сельской дороге Кутерем – Калегино в Калтасинском районе, не справился с управлением и вылетел в кювет. На место тут же прибыли сотрудники ГИБДД, которые и отправили горе-водителя на медицинское освидетельствование. Ранее он уже был лишен водительских прав за пьяное вождение.

- Кроме того, он осужден за хранение наркотиков к лишению свободы и в последующем освобожден с заменой части наказания на исправительные работы. Очередное преступление он совершил в период отбытия данного наказания, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По приговору суда молодой человек проведет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима и лишил прав на 2 года.