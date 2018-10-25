2018-10-25T11:25:43+03:00
Общество

В Башкирии приговорили к реальному сроку водителя-наркомана

Об этом сообщает республиканская прокуратура
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, на днях мировой судья по Калтасинскому району вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Нефтекамска. Молодого человека обвиняли в управлении транспортным средством лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Согласно материалам дела, в сентябре этого года парень за рулем ВАЗ-21099, двигаясь по сельской дороге Кутерем – Калегино в Калтасинском районе, не справился с управлением и вылетел в кювет. На место тут же прибыли сотрудники ГИБДД, которые и отправили горе-водителя на медицинское освидетельствование. Ранее он уже был лишен водительских прав за пьяное вождение.

- Кроме того, он осужден за хранение наркотиков к лишению свободы и в последующем освобожден с заменой части наказания на исправительные работы. Очередное преступление он совершил в период отбытия данного наказания, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По приговору суда молодой человек проведет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима и лишил прав на 2 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии едва не задушил бывшую жену из-за плохих оценок дочери
В Уфе пропала 12-летняя Элина Салимьянова
Пропавшего в Башкирии Рината Гумерова нашли застреленным в погребе дома
Радий Хабиров потребовал от депутатов Курултая чаще встречаться с избирателями
Житель Башкирии отсудил 300 тысяч рублей за травму на работе
В Башкирии фотоловушка поймала медведя, ворующего мед
Хотите купить квартиру? В Уфе пройдет «Ипотечный субботник»!
В Башкирии в кювет вылетел ВАЗ-2112: погиб пассажир
Власти Уфы рассказали о разрушениях в знаменитом бараке на улице Шота Руставели
В Башкирии появится новое футбольное поле
Жители Уфы жалуются на клубы пыли со стройплощадки
В Уфе воришка попытался напасть с ножом на охранника магазина
В Уфе пьяный водитель маршрутки пытался скрыться от полиции
В Башкирии виновник смертельного ДТП проведет три года в колонии-поселении