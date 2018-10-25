2018-10-25T10:01:10+03:00
Политика

Радий Хабиров потребовал от депутатов Курултая чаще встречаться с избирателями

Врио главы республики отметил, что хочет видеть в них партнеров
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 24 октября, виро главы Башкирии Радий Хабиров посетил второе пленарное заседание Госсобрания-Курултая республики. В ходе заседания он выступил с обращением к депутатам, в котором призвал их работать на опережение и сильнее контролировать работу чиновников.

-Депутаты Госсобрания должны активно пользоваться своим правом парламентского контроля. Ваша площадка должна стать некой Голгофой для нерадивых руководителей, - отметил Хабиров.

Врио главы Башкирии подчеркнул, что каждый депутат башкирского парламента должен больше работать со своими избирателями на местах, а не в кабинетах.

- Вы должны жить интересами своих округов. Парламенту республики надо завести свою электронную приемную, где у каждого депутата должна быть своя почта, куда их избиратели могут написать о своих проблемах. Ну, а если люди вам не пишут, значит, они вам не верят, - заявил он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии едва не задушил бывшую жену из-за плохих оценок дочери
В Уфе пропала 12-летняя Элина Салимьянова
В Башкирии приговорили к реальному сроку водителя-наркомана
Пропавшего в Башкирии Рината Гумерова нашли застреленным в погребе дома
Житель Башкирии отсудил 300 тысяч рублей за травму на работе
В Башкирии фотоловушка поймала медведя, ворующего мед
Хотите купить квартиру? В Уфе пройдет «Ипотечный субботник»!
В Башкирии в кювет вылетел ВАЗ-2112: погиб пассажир
Власти Уфы рассказали о разрушениях в знаменитом бараке на улице Шота Руставели
В Башкирии появится новое футбольное поле
Жители Уфы жалуются на клубы пыли со стройплощадки
В Уфе воришка попытался напасть с ножом на охранника магазина
В Уфе пьяный водитель маршрутки пытался скрыться от полиции
В Башкирии виновник смертельного ДТП проведет три года в колонии-поселении