Радий Хабиров потребовал от депутатов Курултая чаще встречаться с избирателями

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-25T10:01:10+03:00

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В минувшую среду, 24 октября, виро главы Башкирии Радий Хабиров посетил второе пленарное заседание Госсобрания-Курултая республики. В ходе заседания он выступил с обращением к депутатам, в котором призвал их работать на опережение и сильнее контролировать работу чиновников.

-Депутаты Госсобрания должны активно пользоваться своим правом парламентского контроля. Ваша площадка должна стать некой Голгофой для нерадивых руководителей, - отметил Хабиров.

Врио главы Башкирии подчеркнул, что каждый депутат башкирского парламента должен больше работать со своими избирателями на местах, а не в кабинетах.

- Вы должны жить интересами своих округов. Парламенту республики надо завести свою электронную приемную, где у каждого депутата должна быть своя почта, куда их избиратели могут написать о своих проблемах. Ну, а если люди вам не пишут, значит, они вам не верят, - заявил он.