Житель Башкирии отсудил 300 тысяч рублей за травму на работе
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, накануне Зилаирский межрайонный суд взыскал с горнодобывающего предприятия компенсацию в пользу работника. Мужчина получил травму на производстве.
Согласно материалам дела, в июле прошлого года руководство предприятия поручило сотруднику провести взрывные работы. В результате обвала горной породы шахтеру придавило ногу, с тяжелым переломом его госпитализировали в ближайшую больницу. Как выяснилось в дальнейшем, он потерял трудоспособность на 30%.
В Гострудинспекции пришли к выводу, что причиной несчастного случая стало необеспечение работодателем безопасных условий труда.
После выхода из больницы, мужчина подал в суд на предприятие с требованием компенсировать моральный вред, его поддержала и районная прокуратура. В итоге суд взыскал с ответчика 300 тысяч рублей, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.