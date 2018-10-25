2018-10-25T09:22:04+03:00
Общество

Житель Башкирии отсудил 300 тысяч рублей за травму на работе

Мужчина повредил ногу во время взрывных работ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, накануне Зилаирский межрайонный суд взыскал с горнодобывающего предприятия компенсацию в пользу работника. Мужчина получил травму на производстве.

Согласно материалам дела, в июле прошлого года руководство предприятия поручило сотруднику провести взрывные работы. В результате обвала горной породы шахтеру придавило ногу, с тяжелым переломом его госпитализировали в ближайшую больницу. Как выяснилось в дальнейшем, он потерял трудоспособность на 30%.

В Гострудинспекции пришли к выводу, что причиной несчастного случая стало необеспечение работодателем безопасных условий труда.

После выхода из больницы, мужчина подал в суд на предприятие с требованием компенсировать моральный вред, его поддержала и районная прокуратура. В итоге суд взыскал с ответчика 300 тысяч рублей, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

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