2018-10-25T08:04:50+03:00
Общество

В Башкирии фотоловушка поймала медведя, ворующего мед

Косолапого засекли в национальном парке [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Накануне в национальном парке «Башкирия» в объектив фотоловушки попал молодой медведь. Сотрудники парка выложили видео с «бесчинствами» косолапого в социальные сети.

На видео видно, как медведь ворует мед у диких пчел. После недолгой трапезы мишка решил забраться повыше, видимо, в надежде на то, что там будет еще одно дупло. Но пчелиного гнезда там не оказалось.

Сотрудники национального парка «Башкирия» отметили, что молодой медведь забрался на высоту не менее трех метров. От сладкого обеда косолапого пчелы не пострадали – дупло было естественным.

В Башкирии молодой медведь ворует мед у диких пчел.

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