В Башкирии в кювет вылетел ВАЗ-2112: погиб пассажир
Водитель получил травмы
Фото: блог Динара Гильмутдинова
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ДТП со смертельным исходом случилось 24 октября в Абзелиловском районе республики.
Житель Башкирии ехал на ВАЗ-2112 по дороге Аскарово-Таштимерово и на 11-м километре вдруг потерял управление автомобилем. Машина вылетела в кювет и наехала на дерево. 45-летний пассажир погиб при ударе, 44-летнего водителя увезла «скорая».
Обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.
По данным УГИБДД Башкирии, всего за сутки в регионе зафиксировали 11 аварий, в которых 12 человек получили травмы.
Фото: блог Динара Гильмутдинова