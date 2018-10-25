В Башкирии в кювет вылетел ВАЗ-2112: погиб пассажир

СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-25T07:54:12+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП со смертельным исходом случилось 24 октября в Абзелиловском районе республики.

Житель Башкирии ехал на ВАЗ-2112 по дороге Аскарово-Таштимерово и на 11-м километре вдруг потерял управление автомобилем. Машина вылетела в кювет и наехала на дерево. 45-летний пассажир погиб при ударе, 44-летнего водителя увезла «скорая».

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.

По данным УГИБДД Башкирии, всего за сутки в регионе зафиксировали 11 аварий, в которых 12 человек получили травмы.