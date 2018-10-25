Власти Уфы рассказали о разрушениях в знаменитом бараке на улице Шота Руставели

СЕГОДНЯ 07:36 2018-10-25T07:36:19+03:00

По их заключению, рухнула там не стена, а часть печи

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Стали известны подробности ЧП в знаменитом аварийном бараке № 70/7 по ул. Шота Руставели. Накануне, 24 октября, на первом этаже дома частично обрушилась кирпичная стена.

По словам жильцов, месяцем ранее в этом месте прорвало трубу с горячей водой, отчего кладку, видимо, размыло.

К злополучному бараку съехались сотрудники Управления гражданской защиты, районной администрации, управляющей компании и УЖХ. Осмотрев повреждения, они заключили, что обрушилась не стенная перегородка, а часть печи, которой жильцы не пользуются. Чудом никто из людей не пострадал.

- Семье, проживающей в данной комнате, предложено заселиться в Центр размещения пострадавших, - пояснили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Минувшую же ночь хозяева комнаты предпочли провести у родных.