Власти Уфы рассказали о разрушениях в знаменитом бараке на улице Шота Руставели
Стали известны подробности ЧП в знаменитом аварийном бараке № 70/7 по ул. Шота Руставели. Накануне, 24 октября, на первом этаже дома частично обрушилась кирпичная стена.
По словам жильцов, месяцем ранее в этом месте прорвало трубу с горячей водой, отчего кладку, видимо, размыло.
К злополучному бараку съехались сотрудники Управления гражданской защиты, районной администрации, управляющей компании и УЖХ. Осмотрев повреждения, они заключили, что обрушилась не стенная перегородка, а часть печи, которой жильцы не пользуются. Чудом никто из людей не пострадал.
- Семье, проживающей в данной комнате, предложено заселиться в Центр размещения пострадавших, - пояснили в Управлении гражданской защиты Уфы.
Минувшую же ночь хозяева комнаты предпочли провести у родных.