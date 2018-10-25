В Уфе пьяный водитель маршрутки пытался скрыться от полиции
Теперь мужчина рискует остаться без прав
Скриншот из видео
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Уфимские автоинспекторы задержали нетрезвого водителя маршрутного автобуса. Как передает ГТРК «Башкортостан», мужчина задел припаркованный во дворе автомобиль и уехал прочь. Полицейские пустились за нарушителем в погоню и вскоре задержали его.
Даже без проверки сотрудники ГИБДД сразу заподозрили, что гражданин пьян. Он невнятно отвечал на вопросы, ругался, а от медосвидетельствования отказался вовсе. Теперь водителю грозит штраф и лишение прав.
Отметим, что сейчас полиция особенно пристально следит за общественным транспортом, так как новые власти намерены навести в этой сфере порядок.