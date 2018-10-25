2018-10-25T06:51:51+03:00
Общество

В Уфе пьяный водитель маршрутки пытался скрыться от полиции

Теперь мужчина рискует остаться без прав
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Скриншот из видеоСкриншот из видео
Изменить размер текста:

Уфимские автоинспекторы задержали нетрезвого водителя маршрутного автобуса. Как передает ГТРК «Башкортостан», мужчина задел припаркованный во дворе автомобиль и уехал прочь. Полицейские пустились за нарушителем в погоню и вскоре задержали его.

Даже без проверки сотрудники ГИБДД сразу заподозрили, что гражданин пьян. Он невнятно отвечал на вопросы, ругался, а от медосвидетельствования отказался вовсе. Теперь водителю грозит штраф и лишение прав.

Отметим, что сейчас полиция особенно пристально следит за общественным транспортом, так как новые власти намерены навести в этой сфере порядок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии фотоловушка поймала медведя, ворующего мед
Хотите купить квартиру? В Уфе пройдет «Ипотечный субботник»!
В Башкирии в кювет вылетел ВАЗ-2112: погиб пассажир
Власти Уфы рассказали о разрушениях в знаменитом бараке на улице Шота Руставели
В Башкирии появится новое футбольное поле
Жители Уфы жалуются на клубы пыли со стройплощадки
В Уфе воришка попытался напасть с ножом на охранника магазина
В Башкирии виновник смертельного ДТП проведет три года в колонии-поселении
Поиски пропавшего в Башкирии боксера Рината Гумерова завершились трагедией
В МВД по Башкирии прокомментировали обыски в здании Союза автопредпринимателей
Уфимская мэрия заверила, что ситуация с общественным транспортом под контролем
В жилом доме в Уфе рухнула часть стены
Шайба Хартикайнена на последней минуте принесла «Салавату» победу над СКА
Радий Хабиров рассказал, как будет решать проблему с дольщиками
В семье лидера «Салавата Юлаева» Линуса Умарка произошла трагедия
На улицы Уфы выехали 140 дополнительных автобусов
Житель Башкирии заявил в МЧС об "упавшем самолете"
Уфимцам расскажут про историю времени и психологию в «Игре престолов»
Жительницу Челябинска осудили за организацию в Уфе подпольного казино
Уфимские водители автобусов подрались на конечной остановке
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
В Башкирии водолазы прочесывают береговую линию реки Уфы в поисках пропавшего мужчины
Житель Башкирии сообщил о заложенной бомбе в детском саду, чтобы насолить супруге
В Уфе прекращены поиски 17-летнего парня, сбежавшего в Москву
Рустем Ахмадинуров: «Шантажистам Хабиров отвечает прямым в челюсть»
В Уфе загорелся подвал в многоэтажке: есть пострадавший
Новый виток в войне против маршрутчиков: в Союз автопредпринимателей Башкирии ворвались силовики
С кем воюет Радий Хабиров? Список уфимских перевозчиков