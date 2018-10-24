2018-10-24T18:59:37+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал, как будет решать проблему с дольщиками

Новый глава Башкирии обсудил одну из самых актуальных тем с правительством.
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Правительство Башкирии предоставило Радию Хабирову новый план решения проблем обманутых дольщиков. Об этом врио главы региона сообщил на своих страницах в социальных сетях.

По словам Хабирова, в течение одной-двух недель кабинетом министров будет разработан план-график работ. В течение полутора месяцев будут утверждены финансовые схемы. Каждую неделю правительство Башкирии будет предоставлять отчет.

- Важно работать и с силовиками относительно правовой оценки тех, кто сделал дольщиков обманутыми. Мы должны выстроить систему так, чтобы подобные ситуации не повторялись. Уважаемые дольщики, мы не оставим вас один на один с этой бедой, - заключил Хабиров.

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