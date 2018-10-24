2018-10-24T18:16:37+03:00
Спорт

В семье лидера «Салавата Юлаева» Линуса Умарка произошла трагедия

На матч против санкт-петербургского СКА форвард вышел с траурной повязкой
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
Изменить размер текста:

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и санкт-петербургским СКА стало известно, что в семье лидера уфимцев Линуса Умарка произошло несчастье. Как сообщает официальный сайт клуба, у шведа умер близкий родственник.

Несмотря на печальное известие, Умарк нашел в себе силы и вышел на лед, чтобы сразиться с одним из главных фаворитов сезона. По согласованию с лигой ему разрешили в знак памяти играть с траурной повязкой.

- «Салават Юлаев» выражает соболезнования нападающему «юлаевцев» Линусу Карлу Хеймеру Умарку в связи с уходом из жизни близкого родственника, - говорится на официальном сайте клуба.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров рассказал, как будет решать проблему с дольщиками
На улицы Уфы выехали 140 дополнительных автобусов
Житель Башкирии заявил в МЧС об "упавшем самолете"
Уфимцам расскажут про историю времени и психологию в «Игре престолов»
Жительницу Челябинска осудили за организацию в Уфе подпольного казино
Уфимские водители автобусов подрались на конечной остановке
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
В Башкирии водолазы прочесывают береговую линию реки Уфы в поисках пропавшего мужчины
Житель Башкирии сообщил о заложенной бомбе в детском саду, чтобы насолить супруге
В Уфе прекращены поиски 17-летнего парня, сбежавшего в Москву
Рустем Ахмадинуров: «Шантажистам Хабиров отвечает прямым в челюсть»
В Уфе загорелся подвал в многоэтажке: есть пострадавший
Новый виток в войне против маршрутчиков: в Союз автопредпринимателей Башкирии ворвались силовики
С кем воюет Радий Хабиров? Список уфимских перевозчиков