В семье лидера «Салавата Юлаева» Линуса Умарка произошла трагедия

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-24T18:16:37+03:00

На матч против санкт-петербургского СКА форвард вышел с траурной повязкой

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Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и санкт-петербургским СКА стало известно, что в семье лидера уфимцев Линуса Умарка произошло несчастье. Как сообщает официальный сайт клуба, у шведа умер близкий родственник.

Несмотря на печальное известие, Умарк нашел в себе силы и вышел на лед, чтобы сразиться с одним из главных фаворитов сезона. По согласованию с лигой ему разрешили в знак памяти играть с траурной повязкой.

- «Салават Юлаев» выражает соболезнования нападающему «юлаевцев» Линусу Карлу Хеймеру Умарку в связи с уходом из жизни близкого родственника, - говорится на официальном сайте клуба.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям.