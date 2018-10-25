2018-10-25T05:55:15+03:00
Общество

Поиски пропавшего в Башкирии боксера Рината Гумерова завершились трагедией

Его искали почти неделю
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Поиски пропавшего в Салавате 57-летнего председателя местной городской федерации бокса Рината Гумерова завершились трагедией. Мужчина был найден мертвым. Об этом сообщили сегодня волонтеры. При каких обстоятельствах он погиб, не разглашается.

Жителя Башкирии, напомним, искали с 19 октября. В тот день он сел за руль своей «Тойоты Рав 4» и уехал в неизвестном направлении. Близкие Рината подключили к поискам и полицию, и добровольцев. Шесть дней его разыскивали по всей республике. К несчастью, поиски завершились трагично.

Напоминаем, если у вас пропал близкий человек и вам нужна помощь в его поисках, обратитесь по номеру горячей линии 8 (800) 700 54 52.

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