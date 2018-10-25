2018-10-25T07:19:41+03:00
Общество

Жители Уфы жалуются на клубы пыли со стройплощадки

В одном из парков города из-за пыли стало невозможно гулять
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Клубы пыли взмывают высоко над зданием УфимкабеляКлубы пыли взмывают высоко над зданием Уфимкабеля
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Жители Уфы недовольны тем, как ведется демонтаж здания Уфимкабеля на улице Цюрупы. По словам горожан, рабочих совсем не заботит количество пыли, которое они производят. Ее клубы летят прямо на сад им. Аксакова – место отдыха многих горожан, отчего в парке становится невозможно дышать.

- Вот как это называется? - пишут в соцсетях возмущенные жители. - Делают демонтаж «Уфимкабеля», мусор и грязь ссыпают с окошек вниз! Вся пыль летит на парк Аксакова, где гуляют люди с маленькими детьми, плавают лебеди и утки! Куда смотрит руководство!

Пыльные облака очевидцы даже засняли на видео.

Однако многие пользователи в ответ на возмущения заметили, что снос зданий не обходится без пыли, вот только из окон мусор, конечно, выбрасывать не положено.

Пыль со стройки в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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