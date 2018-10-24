2018-10-24T20:43:34+03:00
Происшествия

В жилом доме в Уфе рухнула часть стены

Самое знаменитое аварийное здание Уфы разваливается на глазах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Эльза МаулимшинаФото: Эльза Маулимшина
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Жильцы знаменитого аварийного барака по улице Шота Руставелли 70/7 в ужасе. Месяцем ранее их залило кипятком из лопнувшей трубы, а сегодня, 24 октября, на первом этаже дома рухнула кирпичная стена. Обвалилась она аккурат над тем местом, где кладку размыла горячая вода. Лишь по счастливой случайности никто из жильцов не пострадал.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что кладка разрушена, а потолок с одной стороны заметно просел.

- Жильцы в панике. Сколько же можно издеваться над людьми? Когда же их расселят? Или ждут когда же дом развалится и погребет под собой всех жильцов?, - комментирует ситуацию правозащитница Эльза Маулимшина.

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