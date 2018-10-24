Житель Башкирии заявил в МЧС об "упавшем самолете"

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-24T17:05:35+03:00

Вот только никаких следов крушения спасатели не нашли

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Сегодня, 24 октября, спасателей в Башкирии подняли по тревоге. Житель Стерлибашевского района позвонил по номеру «112» и сообщил, что стал очевидцем авиакатастрофы.

По словам мужчины, в третьем часу дня над населенным пунктом Верхний Гулюм на низкой высоте пролетело воздушное судно. Самолет направлялся в сторону Больших Каркалов, расположенных в Миякинском районе. Спустя пять минут после того, как борт скрылся из виду, мужчина услышал грохот. Предположив, что самолет потерпел крушение, тот кинулся к телефону.

К предполагаемому месту ЧП направили пожарных из Туймазинского и Стерлитамакского гарнизонов, а также местных спасателей. В поисках обломков и пострадавших были задействованы 30 человек и 11 машин. Вместе они обследовали территорию близ поселков Каркалы, Таукай-Гайна Миякинского района и Верхний Гулюм Стерлибашевского района, но никаких следов упавшего судна не нашли.

- Информация о падении не подтвердилась, - заявили в ГУ МЧС по Башкирии.