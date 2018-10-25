В МВД по Башкирии прокомментировали обыски в здании Союза автопредпринимателей

СЕГОДНЯ 05:45 2018-10-25T05:45:40+03:00

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Сегодня утром, 24 октября, в здании Союза автопредпринимателей республики прошли обыски. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции с пристрастием осмотрели помещение организации, оказывающей юридические услуги индивидуальным предпринимателям в сфере пассажирских перевозок. В ходе проверки сотрудники полиции наткнулись на весьма любопытные документы, свидетельствующие о незаконной деятельности некоторых предприятий – проще говоря, нелегальных перевозчиков, которым на днях объявил настоящую войну врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.