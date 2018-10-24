Жительницу Челябинска осудили за организацию в Уфе подпольного казино

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-24T15:50:25+03:00

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В Уфе суд вынес приговор в отношении 35-летней жительницы Челябинска, которую признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр по предварительному сговору.

Как выяснилось, в прошлом году женщина вместе с сообщниками арендовала офис и переоборудовала его в игровой клуб, где разместила три игровых автомата. А чтобы не привлечь внимание правоохранительных органов, «замаскировала» его под букмекерскую контору и пускала лишь «избранных» посетителей. Вот только подпольное казино было обнаружено, а игровые автоматы изъяты.

-Суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. – Уголовное дело в отношении сообщников выделено в отдельное производство.