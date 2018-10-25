В Башкирии виновник смертельного ДТП проведет три года в колонии-поселении

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-25T06:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Альшеевский районный суд вынес обвинительный приговор 33-летнему местному жителю, по чьей вине в ДТП погибли несколько человек.

В суде было установлено, что в ноябре прошлого года мужчина возвращался домой из поселка Чишмы на своем автомобиле «Киа Спектра». Проигнорировав дорожный знак «Обгон запрещен», он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать едущий впереди КамАЗ, но не рассчитал расстояние и влетел во встречный ВАЗ-21140. В результате аварии 56-летняя пассажирка отечественной «легковушки» погибла на месте, а 57-летний водитель скончался позже в реанимации.

- Суд приговорил виновника аварии к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года и взыскал компенсацию морального вреда в размере 1,8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. – Верховный суд оставил приговор суда первой инстанции в силе.