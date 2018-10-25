В Башкирии появится новое футбольное поле

СЕГОДНЯ 07:29 2018-10-25T07:29:29+03:00

Работы по его строительству закончатся до конца 2018 года

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Любители футбола в Туймазах радостно потирают руки в ожидании: уже в конце этого года в городе появится новое футбольное поле с искусственным, устойчивым к истиранию покрытием. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы Министерства спорта России: восемь миллионов рублей на строительство стадиона было выделено из федерального бюджета, еще около миллиона выделило правительство республики на приобретение специального покрытия поля.

На сегодняшний день уже выполнены работы по подготовке основания поля, а также заложены дренажные системы и подземные инженерные коммуникации.