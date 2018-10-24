2018-10-24T14:31:59+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
Яна Базекина
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Спасатели просят горожан быть осторожнее на улицахСпасатели просят горожан быть осторожнее на улицахФото: Алексей БУЛАТОВ
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МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Усиление ветра ожидается уже сегодня вечером: стихнет ураган лишь к вечеру завтрашнего дня, 25 октября.

Спасатели предупреждают, что в ветреную погоду старайтесь без необходимости не выходить из дома, и внимательно следите за детьми. Держитесь подальше от деревьев, рекламных вывесок и щитов, а также от линии электропередач. Не забудьте припарковать свой автомобиль в безопасном месте.

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