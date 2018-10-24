Уфимские водители автобусов подрались на конечной остановке
Перевозчики из Уфы устроили очередную потасовку на конечной остановке общественного транспорта.
На этот раз мужчины решили выяснить отношения в так называемом «тупике свободы», что в уфимской Черниковке.
Доподлинно неизвестно, из-за чего начался конфликт. Но, в связи с последними событиями, логично предположить, что водители не смогли поделить маршрут.
Почти сразу в драку извозчиков вмешался сотрудник ГИБДД. К счастью, стражу порядка удалось усмирить двух слишком активных водителей.
Напомним, что в Уфе уже второй день не выходят на работу «серые» перевозчики. Глава Башкирии Радий Хабиров начал вести в отношении нелегалов жесткую политику – нарушителей штрафуют, а некоторые автобусы и вовсе эвакуируют на стоянку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Нелегальные перевозчики устроили транспортный коллапс в Уфе
В Уфе вновь подрались водители маршруток.