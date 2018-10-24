Уфимские водители автобусов подрались на конечной остановке

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-24T15:02:07+03:00

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Перевозчики из Уфы устроили очередную потасовку на конечной остановке общественного транспорта.

На этот раз мужчины решили выяснить отношения в так называемом «тупике свободы», что в уфимской Черниковке.

Доподлинно неизвестно, из-за чего начался конфликт. Но, в связи с последними событиями, логично предположить, что водители не смогли поделить маршрут.

Почти сразу в драку извозчиков вмешался сотрудник ГИБДД. К счастью, стражу порядка удалось усмирить двух слишком активных водителей.

Напомним, что в Уфе уже второй день не выходят на работу «серые» перевозчики. Глава Башкирии Радий Хабиров начал вести в отношении нелегалов жесткую политику – нарушителей штрафуют, а некоторые автобусы и вовсе эвакуируют на стоянку.

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