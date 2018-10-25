Уфимская мэрия заверила, что ситуация с общественным транспортом под контролем

СЕГОДНЯ 05:34 2018-10-25T05:34:00+03:00

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Ситуация с «транспортным коллапсом» постепенно стабилизируется, заверили в уфимской городской администрации. Напомним, что вчера, 23 октября, на линию не вышли многие нелегальные перевозчики. В результате жители поселка 8 Марта, микрорайонов «Сосны», Южный и Сипайлово, а также Ново-Максимовки и Черниковки не могли уехать со своих остановок.

Весь день уфимская мэрия совместно с Госкомитетом по транспорту пытались организовать работу официальных перевозчиков, в частности, налаживая контакт с «Башавтотрансом».

Исполняющий обязанности мэра Салават Хусаинов организовал дежурство глав районных администраций и их заместителей: в пять утра чиновники отправились инспектировать самые многолюдные остановки. Нигде перебоев с транспортом не наблюдалась.

- Ситуацию с пассажирскими перевозками будем мониторить в течение дня и держать на особом контроле. При возникновении нештатных ситуаций мы будем оперативно решать возникающие вопросы, - сообщили в мэрии.