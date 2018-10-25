2018-10-25T05:34:00+03:00
Общество

Уфимская мэрия заверила, что ситуация с общественным транспортом под контролем

Чиновники в пять утра лично отправились инспектировать остановки
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments4
Жителям Уфы не стоит волноваться насчет общественного транспортаЖителям Уфы не стоит волноваться насчет общественного транспортаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ситуация с «транспортным коллапсом» постепенно стабилизируется, заверили в уфимской городской администрации. Напомним, что вчера, 23 октября, на линию не вышли многие нелегальные перевозчики. В результате жители поселка 8 Марта, микрорайонов «Сосны», Южный и Сипайлово, а также Ново-Максимовки и Черниковки не могли уехать со своих остановок.

Весь день уфимская мэрия совместно с Госкомитетом по транспорту пытались организовать работу официальных перевозчиков, в частности, налаживая контакт с «Башавтотрансом».

Исполняющий обязанности мэра Салават Хусаинов организовал дежурство глав районных администраций и их заместителей: в пять утра чиновники отправились инспектировать самые многолюдные остановки. Нигде перебоев с транспортом не наблюдалась.

- Ситуацию с пассажирскими перевозками будем мониторить в течение дня и держать на особом контроле. При возникновении нештатных ситуаций мы будем оперативно решать возникающие вопросы, - сообщили в мэрии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии фотоловушка поймала медведя, ворующего мед
Хотите купить квартиру? В Уфе пройдет «Ипотечный субботник»!
В Башкирии в кювет вылетел ВАЗ-2112: погиб пассажир
Власти Уфы рассказали о разрушениях в знаменитом бараке на улице Шота Руставели
В Башкирии появится новое футбольное поле
Жители Уфы жалуются на клубы пыли со стройплощадки
В Уфе воришка попытался напасть с ножом на охранника магазина
В Уфе пьяный водитель маршрутки пытался скрыться от полиции
В Башкирии виновник смертельного ДТП проведет три года в колонии-поселении
Поиски пропавшего в Башкирии боксера Рината Гумерова завершились трагедией
В МВД по Башкирии прокомментировали обыски в здании Союза автопредпринимателей
В жилом доме в Уфе рухнула часть стены
Шайба Хартикайнена на последней минуте принесла «Салавату» победу над СКА
Радий Хабиров рассказал, как будет решать проблему с дольщиками
В семье лидера «Салавата Юлаева» Линуса Умарка произошла трагедия
На улицы Уфы выехали 140 дополнительных автобусов
Житель Башкирии заявил в МЧС об "упавшем самолете"
Уфимцам расскажут про историю времени и психологию в «Игре престолов»
Жительницу Челябинска осудили за организацию в Уфе подпольного казино
Уфимские водители автобусов подрались на конечной остановке
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
В Башкирии водолазы прочесывают береговую линию реки Уфы в поисках пропавшего мужчины
Житель Башкирии сообщил о заложенной бомбе в детском саду, чтобы насолить супруге
В Уфе прекращены поиски 17-летнего парня, сбежавшего в Москву
Рустем Ахмадинуров: «Шантажистам Хабиров отвечает прямым в челюсть»
В Уфе загорелся подвал в многоэтажке: есть пострадавший
Новый виток в войне против маршрутчиков: в Союз автопредпринимателей Башкирии ворвались силовики
С кем воюет Радий Хабиров? Список уфимских перевозчиков