В Уфе воришка попытался напасть с ножом на охранника магазина
На днях на пульт станции мониторинга «Дельта» поступило сообщение, что в Уфе неизвестный мужчина попытался ограбить супермаркет, а потом напал с ножом на охранника. Прибывший на место экипаж быстрого реагирования успел застать злоумышленника и задержал его.
Как рассказали сотрудники супермаркета, они заметили, как подозрительный мужчина пытается украсть продукты, и вызвали охрану. Вот только при попытке задержания злоумышленник активно сопротивлялся: сначала вытащил предмет, очень похожий на пистолет, а потом достал нож и попытался ранить охранника.
- Экипаж быстрого реагирования быстро обезвредил воришку, - рассказали в «Дельте». – Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.