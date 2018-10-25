2018-10-25T07:15:50+03:00
Происшествия

В Уфе воришка попытался напасть с ножом на охранника магазина

Злоумышленника задержали и передали полиции
Яна Базекина
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Фото: система безопасности "Дельта"Фото: система безопасности "Дельта"
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На днях на пульт станции мониторинга «Дельта» поступило сообщение, что в Уфе неизвестный мужчина попытался ограбить супермаркет, а потом напал с ножом на охранника. Прибывший на место экипаж быстрого реагирования успел застать злоумышленника и задержал его.

Как рассказали сотрудники супермаркета, они заметили, как подозрительный мужчина пытается украсть продукты, и вызвали охрану. Вот только при попытке задержания злоумышленник активно сопротивлялся: сначала вытащил предмет, очень похожий на пистолет, а потом достал нож и попытался ранить охранника.

- Экипаж быстрого реагирования быстро обезвредил воришку, - рассказали в «Дельте». – Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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