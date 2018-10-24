На улицы Уфы выехали 140 дополнительных автобусов

СЕГОДНЯ 17:44 2018-10-24T18:18:13+03:00

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Правительство Башкирии выпустило на улицы Уфы 140 дополнительных автобусов, сообщает ИА «Башинформ».

Известно, что подобные меры приняли для того, чтобы минимизировать ущерб из-за отстраненных от работы нелегальных перевозчиков. Таким образом, на дороги выехали более 140 автобусов, в том числе 40 «Нефазов» государственного перевозчика.

По данным чиновников от транспорта, «перевозчики пытались шантажировать правительство, создавая искусственный дефицит». Сейчас ситуация находится под контролем руководства республики.