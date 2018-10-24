2018-10-24T11:36:50+03:00
Общество

Рустем Ахмадинуров: «Шантажистам Хабиров отвечает прямым в челюсть»

Оказывается, на нынешнего руководителя региона пытались давить и на предыдущем месте работы
Яна Базекина
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Вчера, 23 октября, в Уфе и Стерлитамаке прошли забастовки нелегальных водителей в ответ на резкую критику нынешнего руководителя республики относительно ситуации с общественным транспортом.

Уже сегодня, 24 октября, после неудачной попытки шантажа, перевозчики заявились в Правительство Башкирии и заявили, что готовы выйти на маршруты. Однако забастовщикам отказали и предложили в ноябре участвовать в едином конкурсе по распределению пассажирских маршрутов.

Основатель Школы Российской политики Рустем Ахмадинуров рассказал в беседе с ИА «Башинформ», что на Радия Хабирова пытались давить предприниматели и на предыдущем месте работы в Красногорске, но бесполезно.

- Но скоро все поняли, что давить и манипулировать новым главой совершенно невозможно и, более того, это вызывает обратную реакцию, — рассказал Ахмадинуров. — Радий Фаритович по своему духу борец, и когда его начинают шантажировать, выдавая свои интересы за общественные, он это не прощает. По опыту работы в Красногорске знаю, что на такие попытки он отвечает, образно говоря, прямым в челюсть.

По мнению политолога, цель Радия Хабирова – вывести Башкирию на лидирующие позиции среди регионов, и все попытки манипуляции и шантажа изначально обречены на провал.

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