Уфимцам расскажут про историю времени и психологию в «Игре престолов»
25 октября в Уфе стартует Фестиваль науки. Это ежегодное мероприятие, в рамках которого уфимцы и гости города могут посетить открытые лекции известных ученых, поучаствовать в научных играх и ознакомиться с интересными разработками.
Фестиваль пройдет параллельно на нескольких площадках города. 25 октября уфимцев будут ждать в ДК «Моторостроитель», где планируются гонки дронов, научные игры, выставки и открытые лекции по физике, математике и космологии.
26 и 27 октября центром научной жизни города станет Академия наук республики. Здесь гостям предложат прослушать лекции по биологии, физике, истории времени и психологии. В частности, в программе заявлена открытая лекция о психических расстройствах персонажей «Игры престолов».
В Академии будут работать киногостиная, где уфимцы смогут посмотреть актуальное научное кино, и зона управления роботами и ЗD печати, где можно будет спаять собственного робота.
Интересные мероприятия готовят также институты Уфимского федерального исследовательского центра РАН, вузы региона: БГУ, БГАУ и Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве РФ.