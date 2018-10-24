Уфимцам расскажут про историю времени и психологию в «Игре престолов»

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-24T16:32:02+03:00

Открытые лекции, гонки дронов, научные игры и выставки - все это ждет уфимцев на фестивале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

25 октября в Уфе стартует Фестиваль науки. Это ежегодное мероприятие, в рамках которого уфимцы и гости города могут посетить открытые лекции известных ученых, поучаствовать в научных играх и ознакомиться с интересными разработками.

Фестиваль пройдет параллельно на нескольких площадках города. 25 октября уфимцев будут ждать в ДК «Моторостроитель», где планируются гонки дронов, научные игры, выставки и открытые лекции по физике, математике и космологии.

26 и 27 октября центром научной жизни города станет Академия наук республики. Здесь гостям предложат прослушать лекции по биологии, физике, истории времени и психологии. В частности, в программе заявлена открытая лекция о психических расстройствах персонажей «Игры престолов».

В Академии будут работать киногостиная, где уфимцы смогут посмотреть актуальное научное кино, и зона управления роботами и ЗD печати, где можно будет спаять собственного робота.

Интересные мероприятия готовят также институты Уфимского федерального исследовательского центра РАН, вузы региона: БГУ, БГАУ и Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве РФ.