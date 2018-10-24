В Уфе загорелся подвал в многоэтажке: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-24T11:31:56+03:00

Мужчина надышался угарным газом и сейчас находится в больнице

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Вчера вечером, 23 октября, жильцы одной из уфимских многоэтажек почувствовали сильный запах гари и немедленно позвонили в пожарную часть. На место происшествия выехали три единицы спецтехники и восемь человек личного состава МЧС. Выяснилось, что горит мусор в подвале, а в самом помещении находятся двое мужчин.

К счастью, обошлось без жертв: один мужчина отделался легким испугом, а второй с признаками отравления угарным газом был госпитализирован в токсикологическое отделение городской клинической больницы.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На месте работает дознаватель МЧС России.