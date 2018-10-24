В Уфе прекращены поиски 17-летнего парня, сбежавшего в Москву

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-24T11:48:31+03:00

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На днях социальные сети облетела новость, что в Уфе разыскивают 17-летнего подростка. Молодой человек неожиданно собрал все свои вещи, отключил телефон и, не предупредив никого из родственников, ушел из дома. Позже знакомые парня рассказали, что он собирается ехать в Москву, и уже добрался до Казани. Взволнованные родители обратились в полицию.

К счастью, все обошлось: сегодня, 24 октября, сестра подростка сообщила, что ее брат уже вернулся домой, и с ним все хорошо. Он действительно добрался до столицы, но его местонахождение быстро вычислили.

- Надеюсь, он больше не заставит нас так волноваться, - говорит сестра. – Мы обязательно выясним, что заставило его так поступить с нами.