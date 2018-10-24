С кем воюет Радий Хабиров? Список уфимских перевозчиков

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-24T10:53:13+03:00

Всего в Уфе функционируют 116 автобусных маршрутов

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Журналисты подготовили список из всех уфимских компаний, занимающихся городскими пассажирскими перевозками.

Оказалось, что больше всего маршрутов принадлежит государственному «Башавтотрансу» - 34 пути следования автобусов. Вот только являются ли эти маршруты востребованными – вопрос открытый.

По данным портала «Реальное время», среди частников настоящим мастодонтом перевозок в Уфе является предприниматель Фанис Батыров. Согласно документам, его автобусы разъезжают по 16 маршрутам.

На третьем месте по количеству маршрутов занимает компания «Уфа-Лайн». Автобусы этой компании работают на 13 маршрутах.

Среди частников большего всего маршрутов у Фаниса Батырова

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