В Башкирии водолазы прочесывают береговую линию реки Уфы в поисках пропавшего мужчины

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-24T13:18:28+03:00

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В Башкирии спасатели продолжают поиски пропавшего жителя села Караидель, который в ночь на 9 октября отправился порыбачить на своем катере «Амур». Мужчина сообщил, что будет находиться неподалеку от села Новомуллакаево, что в Караидельском районе республики, но больше его никто не видел. Родственники обратились в полицию, а те попросили помощи у Аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

- Водолазы службы трижды выезжали на поиски пропавшего мужчины - с 10 по 12 октября, с 14 по 16 октября и с 20 по 22 октября, - сообщили в пресс-службе ведомства. - За это время были обследованы акватория и береговая линия реки Уфа от места предполагаемого утопления до села Караидель общей площадью более шести квадратных километра. К сожалению, поисковые работы пока не принесли результатов.