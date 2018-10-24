Житель Башкирии сообщил о заложенной бомбе в детском саду, чтобы насолить супруге
За свою шутку мужчине придется ответить в полиции
Фото: Рустем АХУНОВ
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С паники и страха началось сегодняшнее утро, 24 октября, в стерлитамакском детском садике №4. Как сообщает портал Сityopen.ru, родители привели своего ребенка в дошкольное образовательное учреждение и начали ссориться, кто будет его воспитывать. Решив отомстить своей супруге, разозленный мужчина позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе.
- Сообщение не подтвердилось, службы быстрого реагирования провели все необходимые мероприятия, - уточняет портал Сityopen.ru. - Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства.