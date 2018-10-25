В Башкирии подростки напали на своего сверстника и ограбили его

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-25T13:45:49+03:00

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Не стоит поздно вечером гулять одному – в этом на собственном опыте убедился несовершеннолетний житель Стерлитамака, который поздно вечером возвращался домой. На него напали трое подростков, старшему из которых недавно исполнилось 17 лет, а остальным – всего лишь по 15. Парни напали на своего сверстника, отобрали у него сотовый телефон и 400 рублей. Возмущенные родители пострадавшего немедленно обратились в полицию.

- Вскоре один из грабителей был задержан и опознан потерпевшим, похищенный телефон оказался при нём. Двух его подельников позже задержали сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе республиканской Росгвардии. - Все трое несовершеннолетних нападавших переданы полиции для дальнейшего разбирательства.